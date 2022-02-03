Хирург Авакян перечислил строгие противопоказания при варикозе

При варикозе вен необходимо следить за питанием, а также отказаться от бани и горячих ванн, заявил хирург-флеболог Армен Авакян. Специалист отметил, что варикоз не только вызывает дискомфорт и портит внешний вид, но ещё и смертельно опасен. Последствиями болезни могут стать трофические язвы и тромбофлебит, при котором воспаляются стенки вены и формируются тромбы.

"Чтобы не столкнуться с этими осложнениями, пациентам с варикозом нужно следить за питанием: злоупотребление солёными продуктами, тяжёлой пищей и быстрыми углеводами делает кровь более вязкой", — сообщил Авакян изданию "Доктор Питер".

Из-за горячих ванн или бани повышается температура тела, отметил врач, и, как следствие, венозные сосуды расширяются, отток крови замедляется. Авакян добавил, что не рекомендуется также загорать. Когда человек лежит под прямыми лучами солнца, венозные стенки сосудов нагреваются, что приводит к их воспалению, объяснил он. Что касается безопасной температуры воды в ванне, то она не должна быть выше 37 °С.

Ещё один запрет при варикозе касается массажа ног. Трение кожи при массаже приводит к повышению температуры тела, покровы над венами становятся горячими и красными (гипертермия и гиперемия), что может привести к образованию тромбофлебита, уплотнению и воспалению подкожных вен. При этой патологии кровеносные сосуды становятся каменистыми на ощупь из-за образования сгустков крови, отметил врач. Также риск тромбообразования значительно возрастёт, если пить недостаточно чистой воды, особенно в жару.