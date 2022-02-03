Глава МИД ДНР сообщила о стягивании Киевом оружия, полученного от Запада

Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс, заявила полпред Донецкой Народной Республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

"Пока мы видим, что это вооружение стягивается к линии соприкосновения. Украина стягивает всё больше тех вооружений, которые она получает от стран Запада, к линии соприкосновения с Донбассом", — сказала в интервью РИА "Новости" Никонорова.