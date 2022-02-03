Глава МИД ДНР сообщила о стягивании Киевом оружия, полученного от Запада
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, снайперские винтовки, радиолокационные станции, Великобритания — гранатомёты NLAW.
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Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс, заявила полпред Донецкой Народной Республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.
"Пока мы видим, что это вооружение стягивается к линии соприкосновения. Украина стягивает всё больше тех вооружений, которые она получает от стран Запада, к линии соприкосновения с Донбассом", — сказала в интервью РИА "Новости" Никонорова.
Ранее Лайф рассказывал, что Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники. При этом в страну уже прибыла новая партия военной помощи США. Вашингтон в общей сложности планирует поставить Киеву военную помощь 45 авиарейсами. Поставки включают боеприпасы, противотанковые средства, стрелковое оружие и другое. А вот Германия исключила возможность поставки Незалежной летального оружия, зато Берлин предоставит Киеву пять тысяч касок.
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