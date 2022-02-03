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"Мы старше, мы умнее": Лопес рассказала о счастье от новых отношений с Аффлеком

Актриса отмечает, что её избранник стал более ответственным и надёжным, она теперь более уверена в нём.

3 февраля, 03:15
<p>© Instagram / <a href="https://www.instagram.com/jlo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">jlo</a></p>

© Instagram / jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес счастлива с Беном Аффлеком. Подробности личной жизни она рассказала в рамках промо-акции новой романтической комедии Marry me.

"Мы так счастливы, что не хотим снова играть в эти игры. Теперь мы старше, мы умнее, у нас больше опыта, мы находимся на другом этапе жизни, у нас теперь есть дети, и мы должны это все учитывать", — поделилась знаменитость в беседе с изданием People.

Она рассказала, что во время разлуки Аффлек изменился и стал более ответственным и надёжным, что дало ей уверенность в своём избраннике.

"Я так горжусь им, я так горжусь мужчиной, которым он стал, за которым я наблюдала издалека. Честность друг с другом, любовь — вот основа всего", — призналась актриса.

Бен Аффлек спас Лопес от слишком шустрого фаната в аэропорту

Бен Аффлек спас Лопес от слишком шустрого фаната в аэропорту

Как рассказывал Лайф, Бен Аффлек признался, что еле сдерживает крики о "великой истории любви" с Дженнифер Лопес. Фанаты уверены, что скоро свадьба, — голливудский актёр был замечен в ювелирном магазине.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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