"Мы старше, мы умнее": Лопес рассказала о счастье от новых отношений с Аффлеком
Актриса отмечает, что её избранник стал более ответственным и надёжным, она теперь более уверена в нём.
© Instagram / jlo
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес счастлива с Беном Аффлеком. Подробности личной жизни она рассказала в рамках промо-акции новой романтической комедии Marry me.
"Мы так счастливы, что не хотим снова играть в эти игры. Теперь мы старше, мы умнее, у нас больше опыта, мы находимся на другом этапе жизни, у нас теперь есть дети, и мы должны это все учитывать", — поделилась знаменитость в беседе с изданием People.
Она рассказала, что во время разлуки Аффлек изменился и стал более ответственным и надёжным, что дало ей уверенность в своём избраннике.
"Я так горжусь им, я так горжусь мужчиной, которым он стал, за которым я наблюдала издалека. Честность друг с другом, любовь — вот основа всего", — призналась актриса.
Как рассказывал Лайф, Бен Аффлек признался, что еле сдерживает крики о "великой истории любви" с Дженнифер Лопес. Фанаты уверены, что скоро свадьба, — голливудский актёр был замечен в ювелирном магазине.
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