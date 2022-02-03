"Мы старше, мы умнее": Лопес рассказала о счастье от новых отношений с Аффлеком

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес счастлива с Беном Аффлеком. Подробности личной жизни она рассказала в рамках промо-акции новой романтической комедии Marry me.

"Мы так счастливы, что не хотим снова играть в эти игры. Теперь мы старше, мы умнее, у нас больше опыта, мы находимся на другом этапе жизни, у нас теперь есть дети, и мы должны это все учитывать", — поделилась знаменитость в беседе с изданием People.

Она рассказала, что во время разлуки Аффлек изменился и стал более ответственным и надёжным, что дало ей уверенность в своём избраннике.

"Я так горжусь им, я так горжусь мужчиной, которым он стал, за которым я наблюдала издалека. Честность друг с другом, любовь — вот основа всего", — призналась актриса.