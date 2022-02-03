Муцениеце раскрыла причину встречи в Дубае с бывшим мужем Прилучным

Российская актриса театра и кино, модель и ведущая Агата Муцениеце рассказала, почему она отправилась на совместный отдых в Дубай с актёром Павлом Прилучным по прошествии двух лет с момента развода. По словам знаменитости, эта поездка с экс-супругом задумывалась как подарок на день рождения общего сына.

"Мы молодцы, наладили коммуникацию. Для меня было большим подарком то, что Павел был на дне рождения... для Тимоши тоже, что и папа, и мама. Он был счастлив… Мы несём ответственность за детей. Надо по максимуму стараться делать так, чтобы они были счастливыми. Засунуть свои эмоции, эгоизм… И стараться ради них", — рассказала Актриса.на своём канале в YouTube

Муцениеце призналась, что до этого момента у них с Павлом "это плохо получалось". Сам праздник актриса не снимала, потому что "папа не любит, когда снимают", рассказала она.