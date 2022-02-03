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Муцениеце раскрыла причину встречи в Дубае с бывшим мужем Прилучным

Актриса рассказала, что не снимала видео вечеринки, потому что это не приветствует её экс-супруг. Раньше, по словам знаменитости, выстроить отношения после развода не получалось.

2 февраля, 23:54

Фото © Instagram / bugevuge

Российская актриса театра и кино, модель и ведущая Агата Муцениеце рассказала, почему она отправилась на совместный отдых в Дубай с актёром Павлом Прилучным по прошествии двух лет с момента развода. По словам знаменитости, эта поездка с экс-супругом задумывалась как подарок на день рождения общего сына.

"Мы молодцы, наладили коммуникацию. Для меня было большим подарком то, что Павел был на дне рождения... для Тимоши тоже, что и папа, и мама. Он был счастлив… Мы несём ответственность за детей. Надо по максимуму стараться делать так, чтобы они были счастливыми. Засунуть свои эмоции, эгоизм… И стараться ради них", — рассказала Актриса.на своём канале в YouTube

Муцениеце призналась, что до этого момента у них с Павлом "это плохо получалось". Сам праздник актриса не снимала, потому что "папа не любит, когда снимают", рассказала она.

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Как писал Лайф ранее, для своей аудитории Павел Прилучный тоже рассказал, что улетел на отдых в Дубай с бывшей женой Агатой Муцениеце. Многие фанаты оказались в восторге от их воссоединения и отметили, что это "самое лучшее фото" и их "очень приятно видеть в полном составе".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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