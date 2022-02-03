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Путин заявил о созвучности позиций Китая и России по вопросам международной торговли

Москва и Пекин выступают за перезапуск глобальных цепочек поставок. РФ стоит на стороне транспарентной и недискриминационной многосторонней торговой системы.

2 февраля, 23:46

Владимир Путин © kremlin.ru

Россия и Китай имеют созвучные позиции по вопросам международной торговли. Об этом президент России Владимир Путин написал в статье для агентства Синьхуа.

"Мы выступаем за сохранение открытой, транспарентной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации. За перезапуск глобальных цепочек поставок", написал российский лидер.

Он напомнил, что ещё в марте 2020 года Россия предложила инициативу о "зелёных коридорах" в торговле. Она исключает любые санкции, политические и административные барьеры.

"Её реализация — хорошее подспорье для преодоления экономических последствий пандемии", уверен Путин.

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А ранее Лайф писал, что президент РФ назвал отношения России и Китая образцом эффективности. По оценке российского лидера, они достигли беспрецедентного уровня. КНР и РФ — близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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