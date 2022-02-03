Путин заявил о созвучности позиций Китая и России по вопросам международной торговли

Россия и Китай имеют созвучные позиции по вопросам международной торговли. Об этом президент России Владимир Путин написал в статье для агентства Синьхуа.

"Мы выступаем за сохранение открытой, транспарентной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации. За перезапуск глобальных цепочек поставок", — написал российский лидер.

Он напомнил, что ещё в марте 2020 года Россия предложила инициативу о "зелёных коридорах" в торговле. Она исключает любые санкции, политические и административные барьеры.

"Её реализация — хорошее подспорье для преодоления экономических последствий пандемии", — уверен Путин.