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Путин: Отношения России и Китая стали образцом эффективности

По оценке российского лидера, они достигли беспрецедентного уровня. КНР и РФ — близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия.

2 февраля, 23:07

© kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин считает, что отношения России с Китаем стали образцом эффективности. Об этом он написал в статье для агентства Синьхуа.

"Наши страны — близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия. И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремлённости в будущее", — говорится в статье, текст которой представлен на официальном сайте Кремля.

Статья называется "Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее". Она вышла в преддверии визита Путина в Пекин, где 4 февраля он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и посетит церемонию открытия зимних Олимпийских игр.

"Китайские друзья проделали огромную работу для качественной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм. Убеждён, что накопленный в КНР богатый опыт безупречной организации представительных международных состязаний позволит провести этот праздник мирового спорта на самом высоком уровне", — подчёркивает российский лидер в статье.

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Лайф рассказывал, что ранее МИД Китая назвал клеветой сообщения Bloomberg о "просьбе" Си Цзиньпина к Путину в преддверии Олимпиады. А в российском МИДе соответствующую публикацию назвали фейком.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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