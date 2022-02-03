Путин: Отношения России и Китая стали образцом эффективности

Президент РФ Владимир Путин считает, что отношения России с Китаем стали образцом эффективности. Об этом он написал в статье для агентства Синьхуа.

"Наши страны — близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия. И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремлённости в будущее", — говорится в статье, текст которой представлен на официальном сайте Кремля.

Статья называется "Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее". Она вышла в преддверии визита Путина в Пекин, где 4 февраля он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и посетит церемонию открытия зимних Олимпийских игр.

"Китайские друзья проделали огромную работу для качественной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм. Убеждён, что накопленный в КНР богатый опыт безупречной организации представительных международных состязаний позволит провести этот праздник мирового спорта на самом высоком уровне", — подчёркивает российский лидер в статье.