Курица "незаконно" проникла в Пентагон
Как она туда попала, не сообщается. Из рук сержанта Минобороны США птицу приняли сотрудники Лиги защиты животных Арлингтона.
Фото © Facebook / Лига защиты животных Арлингтона
Вооружённая служба безопасности Пентагона не без удивления обнаружила на территории с высоким уровнем секретности курицу. Как птица попала в штаб-квартиру Минобороны США, не сообщается. Пернатого гостя военные поймали и передали зоозащитникам.
"Сержант Балаэна благополучно доставил её в приют, где она останется, пока мы не найдём для неё новый дом!" — пишут сотрудники Лиги защиты животных Арлингтона на своей странице в Facebook.
Есть предположения, что на территорию ведомства пернатую загнала морозная погода. Пока выдвигаются версии, зоозащитники призвали подписчиков придумать вмиг ставшей знаменитостью курице имя. Среди предложенных были Хенни Пенни в честь Пентагона, Полковник Сандерс, кодовые названия западного крыла для Байдена и так далее. В результате назвали птицу в память о ведомстве, куда она проникла. Для неё "уже сочинили песню в ночном телешоу Джимми Фэллона" (вроде "Вечернего Урганта" в России), пишет Лига защиты животных. Но не все читатели поддержали позитивный фон сообщённой информации. Нашлись и очень "бдительные".
"Я бы проверил эту курицу на наличие жуков… и не биологических", — шутят комментаторы.
Ранее Лайф рассказывал, как камера сняла эпичное видео в Нидерланах, как коза и петух спасли свою подружку-курицу, когда её схватил ястреб. На ферме Япа Битса из Гелдерланда, Нидерланды, развернулась настоящая супергеройская сцена под девизом "Один за всех, и все за одного", которая доказывает, что дружба между животными существует.
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