Курица "незаконно" проникла в Пентагон

Вооружённая служба безопасности Пентагона не без удивления обнаружила на территории с высоким уровнем секретности курицу. Как птица попала в штаб-квартиру Минобороны США, не сообщается. Пернатого гостя военные поймали и передали зоозащитникам.

"Сержант Балаэна благополучно доставил её в приют, где она останется, пока мы не найдём для неё новый дом!" — пишут сотрудники Лиги защиты животных Арлингтона на своей странице в Facebook.

Есть предположения, что на территорию ведомства пернатую загнала морозная погода. Пока выдвигаются версии, зоозащитники призвали подписчиков придумать вмиг ставшей знаменитостью курице имя. Среди предложенных были Хенни Пенни в честь Пентагона, Полковник Сандерс, кодовые названия западного крыла для Байдена и так далее. В результате назвали птицу в память о ведомстве, куда она проникла. Для неё "уже сочинили песню в ночном телешоу Джимми Фэллона" (вроде "Вечернего Урганта" в России), пишет Лига защиты животных. Но не все читатели поддержали позитивный фон сообщённой информации. Нашлись и очень "бдительные".

"Я бы проверил эту курицу на наличие жуков… и не биологических", — шутят комментаторы.