Путин заявил, что Россия выступает против политизации спорта

Россия выступает против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью китайским СМИ в преддверии своего визита в Китай.

"Россия была и остаётся приверженной традиционным олимпийским ценностям. Мы выступаем против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации", — отметил российский лидер.

Он добавил, что практика "коллективного наказания" за правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением, недопустима.

"Мы решительно осуждаем применение спортсменами запрещённых препаратов, выступаем за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте", — резюмировал Владимир Путин.