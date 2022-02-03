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Путин заявил, что Россия выступает против политизации спорта

Президент РФ посетит Пекин 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр. Он также проведёт встречу с китайским коллегой Си Цзиньпином.

2 февраля, 23:17

Владимир Путин © kremlin.ru

Россия выступает против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью китайским СМИ в преддверии своего визита в Китай.

"Россия была и остаётся приверженной традиционным олимпийским ценностям. Мы выступаем против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации", отметил российский лидер.

Он добавил, что практика "коллективного наказания" за правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением, недопустима.

"Мы решительно осуждаем применение спортсменами запрещённых препаратов, выступаем за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте", резюмировал Владимир Путин.

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Лайф напоминает, Владимир Путин посетит Пекин 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон" поездка готовится в весьма сложных условиях.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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