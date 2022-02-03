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Путин отказался прогнозировать количество медалей у России на Олимпиаде

Глава государства отметил, что на участии спортсменов может сказаться эпидемическая ситуация. А значит, она может повлиять и на результаты.

2 февраля, 23:29

© Zuma / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин не стал делиться предположениями, сколько российские атлеты привезут медалей с зимней Олимпиады в Пекине и какого достоинства будут эти награды. Российского лидера поделиться соответствующими прогнозами попросили китайские журналисты в интервью, которое он дал в преддверии визита в КНР.

Отвечая, Владимир Путин подчеркнул, что проявить спортивный характер олимпийцам поможет качественная подготовка. Состязания будут проходить "в честной, бескомпромиссной борьбе".

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"Конечно, мы будем болеть за наших спортсменов, радоваться каждой их победе, каждому достижению. Но сколько их будет и какого достоинства будут награды, покажут только соревнования", — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Он добавил, что на участие спортсменов может повлиять и эпидемическая ситуация. А значит, она может сказаться и на результатах.

Как рассказывал Лайф, Путин также заявил, что Россия выступает против политизации спорта. Президент РФ посетит Пекин 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр. Он также проведёт встречу с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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