Путин отказался прогнозировать количество медалей у России на Олимпиаде
Глава государства отметил, что на участии спортсменов может сказаться эпидемическая ситуация. А значит, она может повлиять и на результаты.
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Президент РФ Владимир Путин не стал делиться предположениями, сколько российские атлеты привезут медалей с зимней Олимпиады в Пекине и какого достоинства будут эти награды. Российского лидера поделиться соответствующими прогнозами попросили китайские журналисты в интервью, которое он дал в преддверии визита в КНР.
Отвечая, Владимир Путин подчеркнул, что проявить спортивный характер олимпийцам поможет качественная подготовка. Состязания будут проходить "в честной, бескомпромиссной борьбе".
"Конечно, мы будем болеть за наших спортсменов, радоваться каждой их победе, каждому достижению. Но сколько их будет и какого достоинства будут награды, покажут только соревнования", — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.
Он добавил, что на участие спортсменов может повлиять и эпидемическая ситуация. А значит, она может сказаться и на результатах.
Как рассказывал Лайф, Путин также заявил, что Россия выступает против политизации спорта. Президент РФ посетит Пекин 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр. Он также проведёт встречу с китайским коллегой Си Цзиньпином.
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