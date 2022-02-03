Путин: Москва и Пекин играют стабилизирующую роль в международных отношениях

Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем, считает президент России Владимир Путин. Об этом он написал в статье для агентства Синьхуа.

"Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной далеко не простой международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер", — говорится в статье, текст которой представлен на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что страны вместе работают над укреплением центральной координирующей роли Организации Объединённых Наций в мировых делах. Он также указал на то, что и Москва, и Пекин стремятся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой — Устав ООН. Кроме того, по словам Путина, Россия и Китай активно взаимодействуют по самой широкой повестке в БРИКС, РИК, Шанхайской организации сотрудничества и других объединениях. В "Группе двадцати" страны выступают за учёт национальной специфики при формулировании тех или иных рекомендаций — будь то борьба с пандемией или реализация "климатической" повестки.

"Во многом благодаря солидарной позиции наших стран в 2021 году по итогам саммита "двадцатки" в Риме удалось достичь взвешенных решений в вопросах международного сотрудничества для восстановления экономического роста, признания вакцин и вакцинных сертификатов, оптимизации энергетического перехода и снижения рисков цифровизации", — подчеркнул глава российского государства.

Статья называется "Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее". Она вышла в преддверии визита Путина в Пекин, где 4 февраля он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и посетит церемонию открытия зимних Олимпийских игр.