Глава МОК заявил о победе над "призраками бойкота" перед Олимпиадой

Международному олимпийскому комитету (МОК) при подготовке к зимней Олимпиаде в Пекине удалось донести объединяющую миссию соревнований до всех. Об этом заявил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции по итогам сессии организации.

"Олимпийские игры покажут, как мир будет выглядеть, если все будут одинаково выполнять правила. Мы должны объединить мир и человечество во всём его многообразии, мы нацелены на то, чтобы возводить мосты, а не стены", — сказал Томас Бах.

Он отметил, что на Играх все спортсмены равны — независимо от социального происхождения, пола, расы, сексуальной ориентации или политических взглядов. Бах подчёркивает, что Игры должны быть превыше политических разногласий, они должны оставаться политически нейтральными и не быть целью достижения политических целей.

"Наша задача заключается в том, чтобы все спортсмены могли объединиться на этих мирных соревнованиях. Мы также видели, что в головах у некоторых появились "призраки бойкота из прошлого", поэтому сделали всё, чтобы объединяющая миссия Олимпийских игр дошла до всех, кто принимает решения: ООН, лидеров "Большой двадцатки", отдельных политиков и многих других", — сказал Бах.