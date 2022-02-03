Глава МОК заявил о победе над "призраками бойкота" перед Олимпиадой
Томас Бах отметил, что спортсменам приходилось жить с неопределённостью, но сейчас они могут быть спокойны, что выступят на Играх.
Международному олимпийскому комитету (МОК) при подготовке к зимней Олимпиаде в Пекине удалось донести объединяющую миссию соревнований до всех. Об этом заявил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции по итогам сессии организации.
"Олимпийские игры покажут, как мир будет выглядеть, если все будут одинаково выполнять правила. Мы должны объединить мир и человечество во всём его многообразии, мы нацелены на то, чтобы возводить мосты, а не стены", — сказал Томас Бах.
Он отметил, что на Играх все спортсмены равны — независимо от социального происхождения, пола, расы, сексуальной ориентации или политических взглядов. Бах подчёркивает, что Игры должны быть превыше политических разногласий, они должны оставаться политически нейтральными и не быть целью достижения политических целей.
"Наша задача заключается в том, чтобы все спортсмены могли объединиться на этих мирных соревнованиях. Мы также видели, что в головах у некоторых появились "призраки бойкота из прошлого", поэтому сделали всё, чтобы объединяющая миссия Олимпийских игр дошла до всех, кто принимает решения: ООН, лидеров "Большой двадцатки", отдельных политиков и многих других", — сказал Бах.
Как рассказывал Лайф, Путин также заявил, что Россия выступает против политизации спорта. Президент РФ посетит Пекин 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр. Он также проведёт встречу с китайским коллегой Си Цзиньпином.
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