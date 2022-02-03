Американский учёный Диттмер рассказал о способах защиты от "стелс-омикрона"
Он отметил, что избежать появления новых штаммов коронавируса в будущем можно будет лишь путём предотвращения передачи ковида по всему миру.
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Для защиты от нового подвида омикрон-штамма коронавируса необходимо придерживаться общеизвестных рекомендаций по профилактике ковида. Об этом сообщил профессор Университета Северной Каролины Дирк Диттмер.
В беседе с NBC он отметил, что эти меры включают в себя вакцинацию непривитых, использование при необходимости "бустерной" дозы, а также соблюдение мер социального дистанцирования и ношение масок при взаимодействии с другими людьми.
"Пока у нас сохраняется очень высокий уровень заболеваемости, мы, в сущности, "разводим" [новые] варианты", — констатировал Диттмер.
Он уточнил, что для предотвращения этого необходимо предупреждать передачу вируса по всему миру.
А ранее Лайф писал, что британские учёные назвали главные симптомы нового "стелс-омикрона". Более специфичные последствия заражения подтипом BA.2, по словам исследователей, ещё предстоит установить. Они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника — BA.1.
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