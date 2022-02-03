Американский учёный Диттмер рассказал о способах защиты от "стелс-омикрона"

Для защиты от нового подвида омикрон-штамма коронавируса необходимо придерживаться общеизвестных рекомендаций по профилактике ковида. Об этом сообщил профессор Университета Северной Каролины Дирк Диттмер.

В беседе с NBC он отметил, что эти меры включают в себя вакцинацию непривитых, использование при необходимости "бустерной" дозы, а также соблюдение мер социального дистанцирования и ношение масок при взаимодействии с другими людьми.

"Пока у нас сохраняется очень высокий уровень заболеваемости, мы, в сущности, "разводим" [новые] варианты", — констатировал Диттмер.

Он уточнил, что для предотвращения этого необходимо предупреждать передачу вируса по всему миру.