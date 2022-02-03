В России создана методика определения трёх подвидов "омикрона"

В России появилась методика, позволяющая определять сразу три подвида нового штамма коронавируса "омикрон", в том числе быстро распространяющийся сейчас BA.2. Разработали её учёные из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

"В ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма „омикрон“ коронавируса SARS-CoV-2", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Подчёркивается, что это позволит расширить арсенал для мониторинга эпидемиологической ситуации в стране. Как поясняется, что речь идёт о трёх линиях геноварианта «омикрона»: BA.1, BA.2 и BA.3, то есть всех известных сейчас. Выявлять их можно методом ПЦР, который позволяет получить достоверный результат через несколько часов.

"В настоящее время побочные линии штамма «Омикрон» выявляются в десятках стран, в том числе и в России. Они различаются спектром мутаций в гене S-белка, а сам геновариант «Омикрон» характеризуется повышенной способностью к заражению", — добавили в Роспотребнадзоре.