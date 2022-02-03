Депутат Наумов предложил вывести российское вино за рамки "трезвых" часов
По мнению законодателя, это могло бы способствовать популяризации отечественных товаров на рынке и повышению инвестиционной привлекательности виноделия.
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В России следует увеличить время продажи отечественного вина — вывести эту продукцию из-под части ограничений, наложенных на остальной алкоголь. С такой инициативой выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.
"Я бы на час раньше начинал и на час позже заканчивал продажу любого российского вина, сделанного из российского винограда, или шире — винограда, выращенного на территории стран Евразийского экономического союза", — сказал Станислав Наумов в беседе с "Парламентской газетой".
Он уверен, что такие действия смогут поспособствовать популяризации отечественных товаров на рынке. Также это сможет повысить инвестиционную привлекательность виноделия, уверен Наумов.
Депутат также считает, что производитель и торговая сеть, получающие дополнительный оборот за счёт лишнего времени продажи, могли бы вкладывать часть прибыли, например, в просветительские программы по пропаганде здорового образа жизни среди подростков.
Как рассказывал Лайф ранее, статистика показала, что россияне стали пить больше водки. При этом эксперты говорят, что на самом деле такие данные можно объяснить иначе: борьба с нелегальным алкоголем ужесточается и растут официальные продажи.
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