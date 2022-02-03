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Депутат Наумов предложил вывести российское вино за рамки "трезвых" часов

По мнению законодателя, это могло бы способствовать популяризации отечественных товаров на рынке и повышению инвестиционной привлекательности виноделия.

3 февраля, 00:09

© Pixabay

В России следует увеличить время продажи отечественного вина — вывести эту продукцию из-под части ограничений, наложенных на остальной алкоголь. С такой инициативой выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

"Я бы на час раньше начинал и на час позже заканчивал продажу любого российского вина, сделанного из российского винограда, или шире — винограда, выращенного на территории стран Евразийского экономического союза", сказал Станислав Наумов в беседе с "Парламентской газетой".

Он уверен, что такие действия смогут поспособствовать популяризации отечественных товаров на рынке. Также это сможет повысить инвестиционную привлекательность виноделия, уверен Наумов.

Депутат также считает, что производитель и торговая сеть, получающие дополнительный оборот за счёт лишнего времени продажи, могли бы вкладывать часть прибыли, например, в просветительские программы по пропаганде здорового образа жизни среди подростков.

Самыми преданными фанатками вина в России оказались меломанки средних лет

Самыми преданными фанатками вина в России оказались меломанки средних лет

Как рассказывал Лайф ранее, статистика показала, что россияне стали пить больше водки. При этом эксперты говорят, что на самом деле такие данные можно объяснить иначе: борьба с нелегальным алкоголем ужесточается и растут официальные продажи.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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