Украинский эксперт Перепелица заявил, что российская армия превосходит силы НАТО
Григорий Перепелица уверен, что РФ способна сломить восточный фланг альянса, обладая большим количеством танков и другого вооружения.
© Flickr / Valeri Pizhanski
Российская армия на сегодняшний день является самой мощной в мире. Такое мнение высказал директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.
"Сегодня сухопутные войска Вооружённых сил России являются самыми мощными в мире, даже мощнее, чем армия США. У них самая мощная армия в мире", — сказал Григорий Перепелица в эфире YouTube-канала Ukrlife.
Он уверен, что российская армия способна сломать восточный фланг НАТО. Для этого у неё достаточно мощные сухопутные войска.
"И в танках, и в более тяжёлых вооружениях сухопутных войск они имеют значительное преимущество над европейскими странами", — резюмировал Перепелица.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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