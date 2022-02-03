Украинский эксперт Перепелица заявил, что российская армия превосходит силы НАТО

Российская армия на сегодняшний день является самой мощной в мире. Такое мнение высказал директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

"Сегодня сухопутные войска Вооружённых сил России являются самыми мощными в мире, даже мощнее, чем армия США. У них самая мощная армия в мире", — сказал Григорий Перепелица в эфире YouTube-канала Ukrlife.

Он уверен, что российская армия способна сломать восточный фланг НАТО. Для этого у неё достаточно мощные сухопутные войска.