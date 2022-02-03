Невидимый омикрон: Как ковид научился скрываться от диагностики Учёные обнаружили новый подвариант африканского штамма, который распространяется ещё быстрее и при этом скрывается от ПЦР-диагностики. 2 февраля, 21:40 Фото © ТАСС / АР / Ted S. Warren

Распространение "омикрона BA.2"

Генетики и вирусологи едва успевают записывать свои наблюдения за эволюцией коронавируса: в начале января 2022 года они впервые зафиксировали подвариант "омикрона" BA.2, а к февралю он уже распространился по 40 странам мира. Интересно, что совершенно беспрецедентных масштабов он достиг в Дании: именно на него там приходится 82% всех новых случаев ковида. Больше нигде пока не происходит ничего подобного: из Великобритании сообщают, что этот второй "омикрон" составляет лишь 9% новых случаев, в США — 8%.

Почему BA.2 — "вирус-невидимка"

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

По данным базы GISAID, где копится информация о распространении вирусов, по состоянию на 25 января 2022 года 98,8% новых случаев в мире — это изначальный "омикрон" BA.1. Но есть нюанс: BA.2 оказалось гораздо труднее выявить. У первого, исходного "омикрона" была (собственно, и есть) особая примета — одна определённая значимая мутация в Spyke-белке, то есть в "шипе" коронавирусной частицы. Именно по ней учёные и привыкли распознавать африканскую разновидность ковида. Как пишет Reuters, BA.1 можно определить по результатам ПЦР-теста: ПЦР выявляет определённые гены спайка, а у исходного "омикрона" одного из этих генов нет, так его и угадывают. Но у второго "омикрона" этот ген имеется, то есть его так просто уже не распознаешь. Приходится сличать генетические последовательности по базе GISAID. Это гораздо сложнее, поэтому не исключено, что имеющиеся данные по этому подварианту сильно отстают от истинного положения вещей.

Кстати, в США новый "омикрон" прозвали "стелс-вирусом". Это отсылка к стелс-технологии, то есть к созданию боевой техники, которую не видно на экранах радаров.

Чем ещё отличается второй "омикрон" от первого

Несмотря на проблемы с выявлением BA.2, тенденция уже прослеживается. Возьмём, к примеру, Великобританию: по данным на 24 января, было 1072 выявленных случая "омикрона" BA.2. Всего за две недели до этого было 53, то есть, по сути, страна имеет 20-кратный рост заболеваемости за какие-то 14 дней. Это быстрее, чем у первого "омикрона" и вообще любого предыдущего штамма.

По оценкам датских учёных, риск того, что подхвативший "омикрон" BA.2 заразит других, составляет 39%, у BA.1 этот показатель составляет 29%. При этом медицина сейчас задаётся вопросом, заразятся ли вторым "омикроном" те, кто уже переболел первым. Если да, то, как объясняет американский инфекционист Эгон Озер, кривая заболеваемости будет похожа на спину двугорбого верблюда.

Как проходит "омикрон-2"

Медики пока не замечают каких-либо признаков того, что второй "омикрон" вызывает более тяжёлую форму заболевания. По поводу первого сходятся на том, что он протекает легче других штаммов, но всегда делают оговорку: для людей в возрасте и с хроническими болезнями любой штамм опасен. С "омикроном" тоже попадают в больницу. Кстати, по данным Роспотребнадзора, около 70% госпитализированных с этим штаммом не привиты.

Те, кто уже сталкивался с антигеном, — либо переболевшие, либо вакцинированные, болеют легче, чем те, кто с этим вирусом ранее не сталкивался. Есть опасения, что для невакцинированных "омикрон" будет тяжелее. Людей госпитализируют, люди на ИВЛ попадают с "омикроном". И большинство этих людей непривитые Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач

Добрался ли "омикрон-2" до России?

Пока официальных данных нет, но известно, что "омикрон" выявлен уже более чем в 80 регионах, то есть, можно сказать, по всей стране. О многом говорят и общие цифры по заболеваемости ковидом: по состоянию на 2 февраля — уже 141 тысяча новых случаев, ещё накануне было 125, а, например, 28 января — 98. В ВОЗ предрекли России стремительное развитие событий.

— Исходя из опыта стран, где уже был достигнут пик, мы видим, что волна будет мощной, но короткой, приоритет — защита уязвимых групп населения, — заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Меж тем практикующий врач Антон Ершов подчеркнул, что, по его наблюдениям, в основном "омикрон" проходит как обыкновенная простуда и это вселяет надежду на скорое завершение бедствия под названием CoViD-19.

В самом этом новом "омикроне" нет ничего необычного. Главная новость — это подтверждение того, что "омикрон" не попадает в лёгкие. Это ОРВИ. Это последнее издыхание пандемии Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач

Авторы