Профессор Пшеничная: Рост заболеваемости ковидом продолжится

В России ещё некоторое время продолжится рост заболеваемости CoViD-19, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора — профессор Наталья Пшеничная.

"Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться ещё некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъёма заболеваемости", — сказала РИА "Новости" Пшеничная.

В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже сейчас доминирует "омикрон", который обладает большей заразностью, чем "дельта", поэтому рост заболеваемости такой стремительный, пояснила Пшеничная. А профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов ожидает, что текущий пик заболеваемости коронавирусом пойдёт на спад к концу февраля — началу марта.

"После того как спадёт зимний пик, будет ещё небольшой пик в марте-апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум. А в сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ", — отметил Щелканов.

По данным на 2 февраля, за сутки в России зарегистрировано более 141 тысячи новых случаев CoViD-19, 17 тысяч человек госпитализировали.