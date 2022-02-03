В Белоруссию для учений доставлен комплекс С-400

В Белоруссию доставлен российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Он будет задействован в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщили в Минобороны России.

"Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Белоруссию", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Со станции разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике. Разместят С-400 на незнакомом полигоне в Брестской области. Там расчёты заступят на боевое дежурство по ПВО в составе единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.