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В Белоруссию для учений доставлен комплекс С-400

ЗРС была отправлена из Восточного военного округа с целью проверки сил реагирования. Она заступит в республике на боевое дежурство.

3 февраля, 02:08

© Минобороны РФ

В Белоруссию доставлен российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Он будет задействован в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщили в Минобороны России.

"Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Белоруссию", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Со станции разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике. Разместят С-400 на незнакомом полигоне в Брестской области. Там расчёты заступят на боевое дежурство по ПВО в составе единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Лайф рассказывал, что ранее в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Начальник Главного управления боевой подготовки вооружённых сил республики Андрей Некрашевич отметил, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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