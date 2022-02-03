В Белоруссию для учений доставлен комплекс С-400
ЗРС была отправлена из Восточного военного округа с целью проверки сил реагирования. Она заступит в республике на боевое дежурство.
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В Белоруссию доставлен российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Он будет задействован в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщили в Минобороны России.
"Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Белоруссию", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Со станции разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике. Разместят С-400 на незнакомом полигоне в Брестской области. Там расчёты заступят на боевое дежурство по ПВО в составе единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.
Лайф рассказывал, что ранее в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Начальник Главного управления боевой подготовки вооружённых сил республики Андрей Некрашевич отметил, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.
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