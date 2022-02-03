В Красноярске эвакуировали учеников нескольких школ из-за "минирования"
Занятия в образовательных учреждениях отменены, здания проверяют специалисты. Некоторых школьников отправили на дистанционное обучение.
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Школы Красноярска снова получили письма о якобы заложенной в их зданиях взрывчатке. Об этом сообщают родители учеников из некоторых образовательных учреждений.
Как пишет "ТВК Красноярск", ссылаясь на слова родителей, речь идёт о школах №18, 85, 108, 98, 152, лицее №4, гимназиях №3, 9 и других. Из некоторых учреждений учеников эвакуируют в детские сады.
В управлении образования подтвердили, что занятия первой смены отменены в нескольких школах, но причины не уточнили.
Лайф напоминает, что эвакуация школ в Красноярске из-за сообщений о минировании продолжалась несколько дней подряд, после чего полиция совместно с Росгвардией взяла учебные заведения под круглосуточный контроль. Причём в ведомстве полагали, что отправители сообщений находятся за пределами России. Позже "минёров" задержали. Ими оказались местные школьники.
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