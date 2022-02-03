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В Красноярске эвакуировали учеников нескольких школ из-за "минирования"

Занятия в образовательных учреждениях отменены, здания проверяют специалисты. Некоторых школьников отправили на дистанционное обучение.

3 февраля, 01:45

© Pixabay

Школы Красноярска снова получили письма о якобы заложенной в их зданиях взрывчатке. Об этом сообщают родители учеников из некоторых образовательных учреждений.

Как пишет "ТВК Красноярск", ссылаясь на слова родителей, речь идёт о школах №18, 85, 108, 98, 152, лицее №4, гимназиях №3, 9 и других. Из некоторых учреждений учеников эвакуируют в детские сады.

В управлении образования подтвердили, что занятия первой смены отменены в нескольких школах, но причины не уточнили.

В школах Челябинска отменили занятия из-за сообщений о "минировании"

В школах Челябинска отменили занятия из-за сообщений о "минировании"

Лайф напоминает, что эвакуация школ в Красноярске из-за сообщений о минировании продолжалась несколько дней подряд, после чего полиция совместно с Росгвардией взяла учебные заведения под круглосуточный контроль. Причём в ведомстве полагали, что отправители сообщений находятся за пределами России. Позже "минёров" задержали. Ими оказались местные школьники.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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