В Красноярске эвакуировали учеников нескольких школ из-за "минирования"

Школы Красноярска снова получили письма о якобы заложенной в их зданиях взрывчатке. Об этом сообщают родители учеников из некоторых образовательных учреждений.

Как пишет "ТВК Красноярск", ссылаясь на слова родителей, речь идёт о школах №18, 85, 108, 98, 152, лицее №4, гимназиях №3, 9 и других. Из некоторых учреждений учеников эвакуируют в детские сады.

В управлении образования подтвердили, что занятия первой смены отменены в нескольких школах, но причины не уточнили.