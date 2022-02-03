Техосмотр в России решили сделать "прозрачным и понятным" за счёт цифровых сервисов

Правительство утвердило "дорожную карту" дальнейшего реформирования отрасли техосмотра на 2022–2023 годы. Предполагается, что разработкой проверок и тарифов будет заниматься Федеральная антимонопольная служба, а проверять операторов ТО теперь будет Росаккредитация.

Как пишет "Коммерсант", средний тариф на услугу инструментальной диагностики (итогом становится получение диагностической карты) по стране составляет около 600 руб. за машину. Участники рынка жалуются, что это не позволяет окупить оборудование и зарплату экспертов. Тариф будет пересмотрен.

Центральной же частью реформы станет передача полномочий по аккредитации операторов ТО из РСА в Росаккредитацию. Благодаря применению "цифровых решений" передача полномочий сделает контроль за ТО "прозрачным и понятным", подчёркивают в агентстве, а также позволит ввести "дополнительные удобные сервисы для бизнеса".