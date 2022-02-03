Песков: США де-факто продолжают нагнетать напряжённость в Европе
Ранее Пентагон сообщил о намерении сменить дислокацию группировки американских военных — переместить их в восточную часть Европы, ближе к России.
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У России в связи с решением о переброске американских войск в Восточную Европу есть причины для беспокойства, заявил в комментарии телеканалу CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"США де-факто продолжают нагнетать напряжённость в Европе", — приводит CNN слова Пескова.
Представитель Кремля добавил, что решение США о переброске войск является "лучшим доказательством того, что мы, как Россия, имеем объективные причины для беспокойства".
Как сообщал Лайф ранее, Байден заявил, что предупреждал Путина о возможной переброске войск в Европе. Пентагон информировал о намерении вскоре переместить часть сил из Германии в Румынию, а также перебросить подразделения из США.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.
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