У России в связи с решением о переброске американских войск в Восточную Европу есть причины для беспокойства, заявил в комментарии телеканалу CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"США де-факто продолжают нагнетать напряжённость в Европе", — приводит CNN слова Пескова.

Представитель Кремля добавил, что решение США о переброске войск является "лучшим доказательством того, что мы, как Россия, имеем объективные причины для беспокойства".

Как сообщал Лайф ранее, Байден заявил, что предупреждал Путина о возможной переброске войск в Европе. Пентагон информировал о намерении вскоре переместить часть сил из Германии в Румынию, а также перебросить подразделения из США.