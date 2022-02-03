Российский банк перевёл сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю

Первый российский банк пошёл на эксперимент с укороченной рабочей неделей. С января часть сотрудников удалённого формата бэк-офиса "Совкомбанка" и его дочерней компании "Совкомбанк технологии" будут трудиться по четыре дня в неделю. Это касается как IT-специалистов, так и сотрудников других подразделений, в том числе топ-менеджеров. Отмечается, что новый график предполагает сохранение зарплаты на прежнем уровне.

"При получении однозначных позитивных результатов в эксперименте с четырёхдневной рабочей неделей мы будем готовы масштабировать его и ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые 100% времени находятся на удалёнке", — рассказал РБК представитель банка, добавив, что продление такого графика будет зависеть от результатов работы и реализации всех поставленных задач в срок.

"Абсолютное большинство белых воротничков могут делать свою работу за три дня в неделю, ещё значительная часть — за два. Получается, что у людей действительно есть возможность работать на несколько организаций одновременно или трудиться меньшее количество часов", — прокомментировал такое решение глава SuperJob Алексей Захаров.

По мнению опрошенных экспертов, российские банки "всё больше превращаются в цифровые машины" и способны оптимизировать продолжительность работы персонала. Четырёхдневная рабочая неделя — это временное, но "дикое конкурентное преимущество", утверждают специалисты рынка труда, предполагая, что так фирмы смогут набрать тех, кто к ним при других условиях никак бы не пошёл. Развитие IT снимает вопрос многих банковских бизнес-процессов, которые встроены в единую неразрывную цепочку, убеждены эксперты.

Между тем в ВТБ, "Райффайзенбанке", Промсвязьбанке (ПСБ), "МТС банке", банках "Хоум кредит", "Ак Барс" сообщили, что пока не планируют предлагать сотрудникам сокращённую рабочую неделю. В "Росбанке" на идею смотрят с интересом, в банке "Дом.рф" не ответили на этот вопрос.

Ранее экс-президент РФ, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что мир движется в сторону введения четырёхдневной рабочей недели. Медведев и до этого заявлял, что считает идею четырёхдневной рабочей недели ценной саму по себе и государству к ней точно ещё предстоит вернуться. При этом он отметил, что сразу перейти на такой график не получится, так как будет нанесён ущерб развитию экономики, однако со временем человечество придёт к этому.