Байден и Макрон обсудили "наращивание российских сил" у границы Украины

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили тему "наращивания российских сил" у границы Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Джо Байден поговорил сегодня с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на тему продолжающегося наращивания Россией военных сил на границах с Украиной", — говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что Байден и Макрон обсудили также дипломатическое взаимодействие с РФ и возможность введения против неё новых санкций — "подготовку к созданию быстрых и серьёзных экономических издержек для России в случае, если она осуществит дальнейшее вторжение на Украину".