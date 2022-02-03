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Байден и Макрон обсудили "наращивание российских сил" у границы Украины

Лидеры двух государств говорили о координации дипломатического взаимодействия с Москвой. А также речь шла о возможных новых санкциях против РФ.

3 февраля, 00:42
<p>Президент США Джо Байден © Пресс-служба Белого дома</p>

Президент США Джо Байден © Пресс-служба Белого дома

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили тему "наращивания российских сил" у границы Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Джо Байден поговорил сегодня с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на тему продолжающегося наращивания Россией военных сил на границах с Украиной", — говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что Байден и Макрон обсудили также дипломатическое взаимодействие с РФ и возможность введения против неё новых санкций — "подготовку к созданию быстрых и серьёзных экономических издержек для России в случае, если она осуществит дальнейшее вторжение на Украину".

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Как рассказывал Лайф, 28 января состоялся телефонный разговор Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Лидер РФ в ходе беседы подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений и сообщил Макрону о неудовлетворённости Москвы ответами США и НАТО по гарантиям безопасности. Президент Франции не исключил, что вскоре может приехать в Москву.

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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