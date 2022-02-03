Россияне стали переходить на алкоголь в больших бутылках
В торговых сетях связывают эту тенденцию со стремлением потребителей сократить число посещений магазинов и покупать больше за один визит. Также это позволяет сэкономить.
© ТАСС / Петр Ковалёв
В России растёт спрос на крепкие спиртные напитки в больших ёмкостях. В розничных сетях сообщают, что в 2021 году продажи алкоголя в бутылках объёмом 1 л выросли на 30–60% год к году, а доля такого формата в категории "виски, ром и ликёры" превышает 10%.
Как пишет "Коммерсант", торговые сети связывают эту тенденцию со стремлением потребителей сократить число посещений магазинов и покупать больше за один визит, а также с желанием экономить при покупке большего объёма. Другие же отмечают, что такие предпочтения в покупках связаны с пандемией ковида.
Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз говорит, что рост спроса на крепкий алкоголь в больших бутылках также сопровождается увеличением потребления спиртного в очень маленькой таре. По его словам, пока ещё тренд объясняется эффектом низкой базы.
Ранее Лайф писал, что статистика говорит об увеличении потребления водки среди россиян. При этом эксперты отмечают, что на самом деле этот рост можно объяснить иначе: борьба с нелегальным алкоголем ужесточается и растут официальные продажи.
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