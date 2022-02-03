Россияне стали переходить на алкоголь в больших бутылках

В России растёт спрос на крепкие спиртные напитки в больших ёмкостях. В розничных сетях сообщают, что в 2021 году продажи алкоголя в бутылках объёмом 1 л выросли на 30–60% год к году, а доля такого формата в категории "виски, ром и ликёры" превышает 10%.

Как пишет "Коммерсант", торговые сети связывают эту тенденцию со стремлением потребителей сократить число посещений магазинов и покупать больше за один визит, а также с желанием экономить при покупке большего объёма. Другие же отмечают, что такие предпочтения в покупках связаны с пандемией ковида.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз говорит, что рост спроса на крепкий алкоголь в больших бутылках также сопровождается увеличением потребления спиртного в очень маленькой таре. По его словам, пока ещё тренд объясняется эффектом низкой базы.