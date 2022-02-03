В ПФР разъяснили, как разные виды стажа влияют на пенсию

В 2022 году для выхода на пенсию необходимо 13 лет страхового стажа, напомнили россиянам в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по городу Москве и Московской области. Специалисты ПФР уточнили, что для оформления страховой пенсии на общих основаниях в ведомство могут обратиться женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года.

"Страховой стаж — это учитываемая при определении права на страховую пенсию и её размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных периодов", — отметили специалисты ПФР в беседе с агентством "Прайм".

Что касается нестраховых периодов, то они засчитываются в страховой стаж только в том случае, если до них человек получал зарплату и выплачивал взносы в казну. Речь идёт, к примеру, о периоде прохождения военной службы или получения пособия по безработице. Также на страховую пенсию влияет величина индивидуального пенсионного коэффициента. В 2022 году минимальный должен быть не менее 23,4. По завершении переходного периода в 2023 году коэффициент будет равен 30. Кроме того, объясняют специалисты, есть ещё второе понятие — общий трудовой стаж.

"Это суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности до 1 января 2002 года. Общий трудовой стаж учитывается при определении расчётного размера пенсии при осуществлении оценки пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года. Для стажа после 1 января 2002 года понятие "общий трудовой стаж" не применяется", — подчеркнули в ПФР.

Кроме того, различают также так называемый специальный стаж. Это время труда на некоторых видах работ, которое даёт право на назначение досрочной пенсии. Сюда относятся, например, педагогическая, лечебная, творческая деятельность, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах.