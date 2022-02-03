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"Не ваша лига": Читатели Die Welt не поняли требования Кличко отказаться от "Северного потока – 2"

Немцы посмеялись над мэром Киева и даже подчеркнули, что они не обязаны финансировать украинский бюджет. Ему посоветовали для начала проанализировать состояние экономики в своей стране.

3 февраля, 01:41

Мэр Киева Виталий Кличко © ТАСС / Zuma

Недавние заявления мэра Киева Виталия Кличко с призывом к ФРГ отказаться от "Северного потока – 2" вызвали бурную реакцию граждан Германии. Некоторые из них задаются вопросом: на каком основании украинский градоначальник диктует Германии политику в энергетике?

"Пропустил слишком много ударов в голову? Какое он имеет право требовать нечто подобное, речь идёт о нашем энергоснабжении. Он должен держаться подальше от этого", подчеркнул Dombacher M. в комментариях к статье газеты Die Welt.

"Какое отношение мэр Киева имеет к такому мегапроекту, как "Северный поток – 2"? Господин Кличко, это не ваша лига", написал Horst R.

Некоторые комментаторы отмечают, что граждане ФРГ не собираются финансировать государственный бюджет Украины. Они порекомендовали Кличко заняться проблемами своей страны и не лезть в чужую.

"Господин Кличко, немецкие потребители и налогоплательщики не обязаны финансировать государственный бюджет Украины. Стране, которая полагается на "транзитные сборы", чтобы оставаться на плаву, следует проанализировать состояние своей собственной экономики", посоветовал Eclipse.

"То есть немецкий налогоплательщик должен расплачиваться за то, что Украина не может решить свои проблемы?" — задался вопросом Sirko R.

Глава регулятора ФРГ Хоман исключил сертификацию "Северного потока – 2" до июля

Глава регулятора ФРГ Хоман исключил сертификацию "Северного потока – 2" до июля

Ранее Лайф писал, что Кличко призвал ФРГ выбрать между Украиной и "Северным потоком – 2". Комментируя отказ немцев поставлять Киеву оружие, политик посоветовал Берлину "мыслить стратегически". По его словам, Незалежная собирается обороняться от "агрессора", а не нападать.

Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора — ведомство требовало, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". Позже стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ утверждают, что из-за газопровода в Правительстве ФРГ произошёл раскол.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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