"Не ваша лига": Читатели Die Welt не поняли требования Кличко отказаться от "Северного потока – 2"
Немцы посмеялись над мэром Киева и даже подчеркнули, что они не обязаны финансировать украинский бюджет. Ему посоветовали для начала проанализировать состояние экономики в своей стране.
Мэр Киева Виталий Кличко © ТАСС / Zuma
Недавние заявления мэра Киева Виталия Кличко с призывом к ФРГ отказаться от "Северного потока – 2" вызвали бурную реакцию граждан Германии. Некоторые из них задаются вопросом: на каком основании украинский градоначальник диктует Германии политику в энергетике?
"Пропустил слишком много ударов в голову? Какое он имеет право требовать нечто подобное, речь идёт о нашем энергоснабжении. Он должен держаться подальше от этого", — подчеркнул Dombacher M. в комментариях к статье газеты Die Welt.
"Какое отношение мэр Киева имеет к такому мегапроекту, как "Северный поток – 2"? Господин Кличко, это не ваша лига", — написал Horst R.
Некоторые комментаторы отмечают, что граждане ФРГ не собираются финансировать государственный бюджет Украины. Они порекомендовали Кличко заняться проблемами своей страны и не лезть в чужую.
"Господин Кличко, немецкие потребители и налогоплательщики не обязаны финансировать государственный бюджет Украины. Стране, которая полагается на "транзитные сборы", чтобы оставаться на плаву, следует проанализировать состояние своей собственной экономики", — посоветовал Eclipse.
"То есть немецкий налогоплательщик должен расплачиваться за то, что Украина не может решить свои проблемы?" — задался вопросом Sirko R.
Ранее Лайф писал, что Кличко призвал ФРГ выбрать между Украиной и "Северным потоком – 2". Комментируя отказ немцев поставлять Киеву оружие, политик посоветовал Берлину "мыслить стратегически". По его словам, Незалежная собирается обороняться от "агрессора", а не нападать.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора — ведомство требовало, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". Позже стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ утверждают, что из-за газопровода в Правительстве ФРГ произошёл раскол.
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