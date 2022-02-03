"Не ваша лига": Читатели Die Welt не поняли требования Кличко отказаться от "Северного потока – 2"

Недавние заявления мэра Киева Виталия Кличко с призывом к ФРГ отказаться от "Северного потока – 2" вызвали бурную реакцию граждан Германии. Некоторые из них задаются вопросом: на каком основании украинский градоначальник диктует Германии политику в энергетике?

"Пропустил слишком много ударов в голову? Какое он имеет право требовать нечто подобное, речь идёт о нашем энергоснабжении. Он должен держаться подальше от этого", — подчеркнул Dombacher M. в комментариях к статье газеты Die Welt.

"Какое отношение мэр Киева имеет к такому мегапроекту, как "Северный поток – 2"? Господин Кличко, это не ваша лига", — написал Horst R.

Некоторые комментаторы отмечают, что граждане ФРГ не собираются финансировать государственный бюджет Украины. Они порекомендовали Кличко заняться проблемами своей страны и не лезть в чужую.

"Господин Кличко, немецкие потребители и налогоплательщики не обязаны финансировать государственный бюджет Украины. Стране, которая полагается на "транзитные сборы", чтобы оставаться на плаву, следует проанализировать состояние своей собственной экономики", — посоветовал Eclipse.

"То есть немецкий налогоплательщик должен расплачиваться за то, что Украина не может решить свои проблемы?" — задался вопросом Sirko R.