"Когда позволяет график": Путин рассказал о любимых видах спорта

Президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая перечислил любимые виды спорта и рассказал, почему и за какими соревнованиями он следит. Правда, признался глава российского государства, чаще приходится наблюдать за баталиями по телевизору из-за нехватки времени.

"С удовольствием принимаю участие в мероприятиях Лиги (Ночной хоккейной. — Прим. Лайфа), когда позволяет график. При любой возможности катаюсь на горных лыжах. Однако этим мои спортивные интересы не ограничиваются. Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина. Правда, из-за нехватки времени смотрю соревнования только по телевизору", — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

В ответ на просьбу раскрыть секреты хоккейного мастерства глава государства отметил, что считает себя не в праве давать какие-либо советы. Лучше, если это будут делать профессионалы. Главное — регулярность, упорство и целеустремлённость. Нужно идти к поставленной цели и тогда придёт постепенно само мастерство, сказал российский лидер. Он подчеркнул, что хоккей в России имеет давние традиции и очень популярен. Особое место здесь принадлежит Ночной хоккейной лиге, созданной в 2011 году: сегодня это почти 1100 команд, объединяющих более 20 тысяч хоккеистов из большинства регионов страны.

"Многие наши знаменитые олимпийские чемпионы, чемпионы мира активно участвуют в развитии этого проекта, за что им большое спасибо. Достигнутые успехи очевидны. В прошлом году в нашей стране в качестве любителей в хоккей играли более 620 тысяч человек. И это число постоянно растёт", — заметил Путин.