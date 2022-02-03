Профессор Альтштейн предупредил о риске повторного заражения "омикроном"

Новый штамм коронавируса "Омикрон" способен "пробивать" иммунитет тех, кто ранее был инфицирован уханьским штаммом или "дельтой", сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом говорит и зимний всплеск заболеваемости CoViD-19 в России, убеждён учёный. Омикрон-штамм заражает тех, кто уже переболел ковидом или вакцинировался достаточно давно.

"Омикрон" размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и не проникает ниже. Из-за этого инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при предыдущих штаммах, и поэтому он так заразен. В результате пробивается иммунитет, вызванный предыдущими заражениями. Это приводит к тому, что заболеть может и переболевший человек, но, скорее всего, в слабой форме", — сказал Анатолий Альтштейн в интервью радио Sputnik.

Также учёный рассказал, что после заболевания, вызванного омикрон-штаммом, можно будет вновь заразиться тем же самым вариантом коронавируса.

"Я думаю, что через месяцы повторное заражение "омикроном" тоже будет возможно. Это будет, конечно, реже, чем сейчас, когда инфицируются те, кто переболел другим вариантом вируса, но такие случаи будут", — предупредил Анатолий Альтштейн.