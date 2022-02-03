"Ушла в закат": Амурская тигрица Тала показала своих тигрят
21 сентября 2021 года Тала впервые появилась с двумя годовалыми котятами. Один из них самец, второй с большой долей вероятности самка.
© Instagram / amurtigercenter
Тигрица Тала показала своё потомство. Видео © Instagram / amurtigercenter
Краснокнижная амурская тигрица по кличке Тала из государственного природного заповедника "Бастак" в Еврейской автономной области (ЕАО) показала двух своих подросших тигрят. Об этом сообщает центр "Амурский тигр".
"Тигриная семья совершила набег на маркировочное дерево, а затем ровным строем ушла в закат. В конце видео в правой части экрана можно увидеть, как тигрята дружно следуют за матерью", — говорится в сообщении.
Два года назад из-за травмы лапы образ жизни Талы стал менее активным. Тогда встал вопрос о реабилитации. Осложнялось это тем, что, по данным центра "Амурский тигр", хищница, предположительно, была кормящей матерью, поэтому изъятие её непременно привело бы к скорой гибели потомства. А осенью прошлого года Тала впервые появилась с двумя годовалыми котятами.
А ранее Лайф писал, что в Приморье тигрица "с семью лапами" попала в фотоловушку нацпарка. К разочарованию любителей природных аномалий, загадка имеет простое решение — это всего лишь фотоиллюзия.
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