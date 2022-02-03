Посольство РФ предупредило США о последствиях поставки оружия "украинским реваншистам"
По мнению российских дипломатов, Вашингтон пытается "переложить проблему с больной головы на здоровую", обвиняя Москву в срыве Минских соглашений.
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Поставки Соединёнными Штатами оружия на Украину могут привести к попытке Киева решить проблемы Юго-Востока военным путём. Об этом предупредили в российском посольстве в США.
Там отметили, что считают позитивным сигналом заявление Госдепа о необходимости полной реализации Минских соглашений. Вместе с тем дипломаты видят "продолжающиеся попытки переложить проблему с "больной головы на здоровую", то есть обвинить Россию в срыве этих договорённостей.
В посольстве напомнили, что Россия не является стороной конфликта, поэтому нужно заставлять Украину выполнять её обязательства, чего Москва и ждёт от Вашингтона.
"Поставки же американского оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы юго-востока страны", — заключили дипломаты в сообщении на странице дипмиссии в "Фейсбуке".
Ранее Лайф рассказывал, что Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники. При этом в страну уже прибыла новая партия военной помощи США. Вашингтон в общей сложности планирует поставить Киеву военную помощь 45 авиарейсами. Поставки включают боеприпасы, противотанковые средства, стрелковое оружие и другое. А вот Германия исключила возможность поставки Незалежной летального оружия, зато Берлин предоставит Киеву пять тысяч касок.
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