Посольство РФ предупредило США о последствиях поставки оружия "украинским реваншистам"

Поставки Соединёнными Штатами оружия на Украину могут привести к попытке Киева решить проблемы Юго-Востока военным путём. Об этом предупредили в российском посольстве в США.

Там отметили, что считают позитивным сигналом заявление Госдепа о необходимости полной реализации Минских соглашений. Вместе с тем дипломаты видят "продолжающиеся попытки переложить проблему с "больной головы на здоровую", то есть обвинить Россию в срыве этих договорённостей.

В посольстве напомнили, что Россия не является стороной конфликта, поэтому нужно заставлять Украину выполнять её обязательства, чего Москва и ждёт от Вашингтона.