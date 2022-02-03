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Гериатр Рунихина перечислила симптомы ОРВИ у пожилых, которые должны насторожить

Из-за сопутствующих заболеваний даже в лёгкой форме коронавирус может доставить пенсионерам массу проблем.

3 февраля, 05:28
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Сонливость, спутанность сознания, отсутствие аппетита и резкая слабость у человека старше 70 лет, заразившегося ОРВИ, — это серьёзный повод обратиться за медицинской помощью, предупредила врач-гериатр столичного Депздрава Надежда Рунихина.

По её словам, многие пожилые люди имеют такие заболевания, как сахарный диабет, артериальная гипертония, ожирение, хронические заболевания дыхательных путей, при которых ковид даже в лёгкой форме может доставить немало проблем. Поэтому важно наблюдать за состоянием пациента, отслеживать температуру тела, оксигенацию и пульс, обращать внимание на одышку и другие симптомы, такие как боль в груди, нестабильное артериальное давление или уровень сахара, отметила Рунихина.

"Но если у пациента старше 70 лет появляется патологическая сонливость, спутанность сознания, отказ от питания, резкая слабость, человек перестаёт за собой ухаживать, двигаться, он упал, то это повод для серьёзного беспокойства", — добавила врач в беседе с РИА "Новости".

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщали, что наибольшему риску в случае инфицирования омикрон-штаммом подвержены не привитые от коронавируса и пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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