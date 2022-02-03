Проценко назвал главную неприятность инкубационного периода при "омикроне"
По его словам, симптоматика этого штамма во многом схожа с ОРВИ: температура, насморк, слабость, интоксикация, а вот исчезновение обоняния практически не проявляется.
Денис Проценко. Фото © kp.ru / Иван Макеев
Инкубационный период при штамме коронавируса "омикрон" сократился до семи дней, и главная его неприятность в том, что пациент может быть заразен и без проявления симптомов. Об этом заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко во время трансляции на kp.ru.
"Главная неприятность инкубационного периода при "омикроне" в том, что пациент бывает заразен без проявления симптомов. Правильное ношение маски — самый эффективный метод в такой ситуации", — отметил он.
По его словам, симптоматика "омикрона" во многом схожа с ОРВИ: температура, насморк, слабость, интоксикация, а исчезновение обоняния практически не проявляется.
А ранее профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предупредил, что новый штамм коронавируса "омикрон" способен "пробивать" иммунитет тех, кто ранее был инфицирован уханьским штаммом или "дельтой". Об этом говорит и зимний всплеск заболеваемости CoViD-19 в России, убеждён учёный.
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