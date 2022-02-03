Проценко назвал главную неприятность инкубационного периода при "омикроне"

Инкубационный период при штамме коронавируса "омикрон" сократился до семи дней, и главная его неприятность в том, что пациент может быть заразен и без проявления симптомов. Об этом заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко во время трансляции на kp.ru.

"Главная неприятность инкубационного периода при "омикроне" в том, что пациент бывает заразен без проявления симптомов. Правильное ношение маски — самый эффективный метод в такой ситуации", — отметил он.

По его словам, симптоматика "омикрона" во многом схожа с ОРВИ: температура, насморк, слабость, интоксикация, а исчезновение обоняния практически не проявляется.