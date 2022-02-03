Генпрокурор РФ поручил начать проверку из-за сообщений о росте цен на ПЦР-тесты

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил региональным ведомствам проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты из-за сообщений СМИ о росте стоимости лабораторных исследований на ковид. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Красновым поручено <...> провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные", — уточнили в ведомстве.

По поручению генпрокурора проверены также будут цены на тест-системы, которые продаются в аптеках. В ведомстве отметили, что по результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования.