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Генпрокурор РФ поручил начать проверку из-за сообщений о росте цен на ПЦР-тесты

В ведомстве подчеркнули, что по её итогам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

3 февраля, 07:21

Фото © Pixabay

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил региональным ведомствам проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты из-за сообщений СМИ о росте стоимости лабораторных исследований на ковид. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Красновым поручено <...> провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные", — уточнили в ведомстве.

По поручению генпрокурора проверены также будут цены на тест-системы, которые продаются в аптеках. В ведомстве отметили, что по результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

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150 рублей заводу и 1500 — на карман: Почему люди вынуждены переплачивать за ПЦР-тесты

Напомним, что в конце января премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность цен ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Позже на эту проблему обратили внимание и в Кремле.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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