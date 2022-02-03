Медведи-оракулы: Московские панды Жуи и Диндин предсказали итоги Олимпиады в Пекине

Панды Московского зоопарка Жуи и Диндин предсказали исход зимней Олимпиады в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Панды из Московского зоопарка предсказали итоги Олимпиады в Пекине. По мнению Жуи и Диндин, лидерами в общемедальном зачёте станут: Россия, Китай, США и Германия pic.twitter.com/9YN5CHLWAP — Московский Зоопарк (@moscowzoo) February 3, 2022

Панда — это символ не только Олимпиады, но и всего Китая, где в этом году проходят соревнования, поэтому именно этим животным было предложено определить, какие страны будут лидерами в общекомандном медальном зачёте. Для этого сотрудники зоопарка поставили в вольеры к Жуи и Диндин специальные конусы с флагами государств.

"Диндин достались конусы с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, России и Австрии. Девочка не сразу заинтересовалась новыми предметами. Вначале она обошла весь вольер, только потом остановилась у конусов. И через некоторое время буквально заключила в свои объятия конус с российским флагом. После этого подошла к крайнему конусу с флагом Китая, прыгнула и повалила его на землю", — рассказали в зоопарке.

Жуи в свою очередь достались конусы с флагами Норвегии, Канады, США, Швейцарии и Германии. Обнюхав каждый, он сперва выбрал немецкий флаг, а затем переключил внимание на американский. Таким образом, по мнению московских панд, лидерами Олимпийских игр в общекомандном медальном зачёте будут Россия, Китай, Германия и США.