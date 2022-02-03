Медведи-оракулы: Московские панды Жуи и Диндин предсказали итоги Олимпиады в Пекине
Для того чтобы медведи выбрали лидеров медального зачёта, сотрудники зоопарка поставили в вольеры специальные конусы с флагами государств.
© Twitter / Московский зоопарк
Панды Московского зоопарка Жуи и Диндин предсказали исход зимней Олимпиады в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Панды из Московского зоопарка предсказали итоги Олимпиады в Пекине. По мнению Жуи и Диндин, лидерами в общемедальном зачёте станут: Россия, Китай, США и Германия pic.twitter.com/9YN5CHLWAP— Московский Зоопарк (@moscowzoo) February 3, 2022
Панда — это символ не только Олимпиады, но и всего Китая, где в этом году проходят соревнования, поэтому именно этим животным было предложено определить, какие страны будут лидерами в общекомандном медальном зачёте. Для этого сотрудники зоопарка поставили в вольеры к Жуи и Диндин специальные конусы с флагами государств.
"Диндин достались конусы с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, России и Австрии. Девочка не сразу заинтересовалась новыми предметами. Вначале она обошла весь вольер, только потом остановилась у конусов. И через некоторое время буквально заключила в свои объятия конус с российским флагом. После этого подошла к крайнему конусу с флагом Китая, прыгнула и повалила его на землю", — рассказали в зоопарке.
Жуи в свою очередь достались конусы с флагами Норвегии, Канады, США, Швейцарии и Германии. Обнюхав каждый, он сперва выбрал немецкий флаг, а затем переключил внимание на американский. Таким образом, по мнению московских панд, лидерами Олимпийских игр в общекомандном медальном зачёте будут Россия, Китай, Германия и США.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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