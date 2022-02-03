A haber: Путин может посетить Турцию во второй половине февраля
Точная дата визита российского лидера станет известна после Олимпиады в Пекине.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Встреча президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться во второй половине февраля. Об этом сообщает телеканал A haber.
"Визит [Владимира Путина в Турцию], дата которого станет известна после пекинской Олимпиады, состоится во второй половине февраля", — говорится в сообщении телеканала.
Напомним, Эрдоган пригласил Путина в Турцию, чтобы обсудить двусторонние отношения. Кроме того, он предлагал организовать встречу коллег из России и с Украины для обсуждения и урегулирования разногласий. По мнению Эрдогана, в последнее время между Россией и Турцией сформировались мирные отношения, каких не было в истории.
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