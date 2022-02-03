НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

A haber: Путин может посетить Турцию во второй половине февраля

Точная дата визита российского лидера станет известна после Олимпиады в Пекине.

3 февраля, 07:06

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться во второй половине февраля. Об этом сообщает телеканал A haber.

"Визит [Владимира Путина в Турцию], дата которого станет известна после пекинской Олимпиады, состоится во второй половине февраля", — говорится в сообщении телеканала.

Песков объяснил, когда Путин посетит Турцию по приглашению Эрдогана

Песков объяснил, когда Путин посетит Турцию по приглашению Эрдогана

Напомним, Эрдоган пригласил Путина в Турцию, чтобы обсудить двусторонние отношения. Кроме того, он предлагал организовать встречу коллег из России и с Украины для обсуждения и урегулирования разногласий. По мнению Эрдогана, в последнее время между Россией и Турцией сформировались мирные отношения, каких не было в истории.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1