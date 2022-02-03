Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями

Ракетоносцы ВКС РФ выполняют плановый полёт. Видео © Минобороны РФ

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями, а также над Атлантическим океаном. Истребительское сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 Северного флота, на некоторых этапах маршрута ракетоносцев сопровождали истребители Военно-воздушных сил Великобритании.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной части Атлантического океана", — сообщили в Минобороны РФ.

Продолжительность полёта составила около 15 часов, пилоты Ту-95МС отработали дозаправку в воздухе. В ведомстве отметили, что самолёты дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, акваторий Чёрного и Балтийского морей. Все они выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.