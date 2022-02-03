Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями
Он длился 15 часов и был совершён в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в Минобороны РФ.
Ракетоносцы Ту-95МС ВКС РФ. Кадр из видео © Минобороны РФ
Ракетоносцы ВКС РФ выполняют плановый полёт. Видео © Минобороны РФ
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями, а также над Атлантическим океаном. Истребительское сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 Северного флота, на некоторых этапах маршрута ракетоносцев сопровождали истребители Военно-воздушных сил Великобритании.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной части Атлантического океана", — сообщили в Минобороны РФ.
Продолжительность полёта составила около 15 часов, пилоты Ту-95МС отработали дозаправку в воздухе. В ведомстве отметили, что самолёты дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, акваторий Чёрного и Балтийского морей. Все они выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 РФ на учениях в Атлантике. Лётчики потренировались в полёте над местностью без ориентиров, отработали совместную работу с отрядами кораблей Военно-морского флота России.
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