В ПФР сообщили, когда начнут начислять проиндексированную до 8,6% пенсию

Россияне начнут получать проиндексированную до 8,6% пенсию уже с сегодняшнего дня. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда РФ.

"Отделение ПФР по городу Москве и Московской области сообщает, что неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированные выплаты по обычному графику, с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учётом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%", — говорится в сообщении фонда.