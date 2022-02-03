В ПФР сообщили, когда начнут начислять проиндексированную до 8,6% пенсию
В ведомстве подчеркнули, что все выплаты будут начислены российским пенсионерам автоматически.
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Россияне начнут получать проиндексированную до 8,6% пенсию уже с сегодняшнего дня. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда РФ.
"Отделение ПФР по городу Москве и Московской области сообщает, что неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированные выплаты по обычному графику, с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учётом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%", — говорится в сообщении фонда.
В ведомстве подчеркнули, что все выплаты будут начислены автоматически. При этом для каждого пенсионера размер прибавки будет индивидуален, так как зависит от его пенсии. В среднем же общая сумма выплат увеличится на 1,5 тысячи рублей.
Напомним, что ещё в конце 2021 года на совещании по социальным вопросам Владимир Путин заявил, что от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции нельзя отступать. И 12 января глава государства предложил правительству повысить выплаты на 8,6%. Министр труда Антон Котяков сообщил, что средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля, мера коснётся 30,8 миллиона россиян. 28 января 2022 года глава государства подписал соответствующий закон, который ранее был одобрен депутатами Госдумы и членами Совета Федерации.
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