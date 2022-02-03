Рубль оказался самой недооценённой валютой по "индексу бигмака"

Согласно "индексу бигмака", в январе 2022 года рубль стал самой недооценённой валютой в мире. Сейчас курс завышен на 70%, он должен составлять 23,24 рубля за доллар, пишет журнал The Economist. Исследователи исходили из того, что в США бургер бигмак стоил 5,81 доллара, то есть около 444 рублей, а в России — 1,77 доллара (135 рублей).