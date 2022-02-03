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Рубль оказался самой недооценённой валютой по "индексу бигмака"

В прошлом году российская денежная единица занимала предпоследнее место, однако сейчас на этой позиции оказалась турецкая лира.

3 февраля, 05:37

© Pixabay

Согласно "индексу бигмака", в январе 2022 года рубль стал самой недооценённой валютой в мире. Сейчас курс завышен на 70%, он должен составлять 23,24 рубля за доллар, пишет журнал The Economist. Исследователи исходили из того, что в США бургер бигмак стоил 5,81 доллара, то есть около 444 рублей, а в России — 1,77 доллара (135 рублей).

В этом году в рейтинге недооценённых валют российская денежная единица заняла последнее место. Предпоследней стала турецкая лира. Согласно этому списку, евро недооценён на 14,7%. Переоценёнными валютами оказались швейцарский франк (на 20,2%) и норвежская крона (на 10%).

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Ранее Лайф писал о том, что курс евро упал до 86 рублей после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об обеспокоенности санкциями США. Рубль также усилил рост на Московской бирже относительно доллара. Американская валюта осталась на уровне 76,04 рубля.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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