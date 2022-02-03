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Глава МИД ДНР заявила о применении Киевом западного оружия в Донбассе

По её словам, это были миномёты калибра 60 миллиметров, которых ранее на вооружении ВСУ не было. Такой стандарт является натовским.

3 февраля, 04:44

92-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины © ТАСС / ЕРА

Вооружённые силы Украины уже применили поставляемое Западом оружие, обстреляв подстанцию в подконтрольной Донецкой Народной Республике Еленовке натовскими боеприпасами. Об этом сообщила полпред Донецкой Народной Республики в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибра 60 миллиметров — это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла", сказала Наталья Никонорова в интервью РИА "Новости".

Она также отметила, что поставки нового вооружения с Запада приводит лишь к новым обстрелам территории Донбасса. Такие действия никак не помогают разрешить конфликт мирным путём.

Поставками вооружения и усилением военного присутствия на Украине Запад воодушевляет Киев на агрессию против Донбасса, предупредила Никонорова. Она призвала страны – гаранты Минских соглашений пресечь поставки вооружения Киеву и принудить Украину к выполнению взятых на себя обязательств.

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Ранее Лайф писал, что на Украину прибыла новая партия военной помощи США. Вашингтон в общей сложности планирует поставить Киеву военную помощь 45 авиарейсами. Поставки включают боеприпасы, противотанковые средства, стрелковое оружие и другое. А вот Германия исключила возможность поставки Незалежной летального оружия, зато Берлин предоставит Киеву пять тысяч касок.

Всё это происходит в последнее время заявлений западных СМИ и политиков о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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