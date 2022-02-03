Глава МИД ДНР заявила о применении Киевом западного оружия в Донбассе

Вооружённые силы Украины уже применили поставляемое Западом оружие, обстреляв подстанцию в подконтрольной Донецкой Народной Республике Еленовке натовскими боеприпасами. Об этом сообщила полпред Донецкой Народной Республики в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибра 60 миллиметров — это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла", — сказала Наталья Никонорова в интервью РИА "Новости".

Она также отметила, что поставки нового вооружения с Запада приводит лишь к новым обстрелам территории Донбасса. Такие действия никак не помогают разрешить конфликт мирным путём.