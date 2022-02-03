Эксперт НТИ Кувиков назвал наиболее простые для взлома пароли

Использование ненадёжных паролей является одной из главных причин кибератак и мошенничества в отношении россиян, рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков. По его словам, при проверках возможности проникновения в ту или иную сеть удаётся подобрать пароли более чем в 95% случаев.

"Злоумышленникам проще всего взломать пароли с указанием простых слов, например password или qwerty, а также с указанием личных данных пользователей: именем, датой рождения и номерами телефонов. Одним из самых популярных является пароль формата "МесяцГод" в латинской раскладке, например Ltrf,hm2019", — отметил Кувиков в интервью RT.

Он объяснил, что сначала для попытки входа злоумышленниками перебираются словари установленных по умолчанию и самых популярных простых паролей, а затем уже используются пароли по результатам социальной инженерии, например фамилия, год рождения и так далее.

"Поэтому не стоит пользоваться паролями по умолчанию и применять слабые пароли, по которым перебор пойдёт в первую очередь. Это как раз последовательности цифр: 12345, даты рождения: 01.01.1990, номера телефонов, простые слова типа password или qwerty", — добавил эксперт.