ТПП предложила приравнять майнинг криптовалют к предпринимательству

Руководитель Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин обратился с письмом к министру финансов Антону Силуанову. Он предложил приравнять майнинг к предпринимательству.

"…что позволит исключить данный вид деятельности из "серой зоны", обеспечить уплату соответствующих налоговых и иных обязательных платежей, а также позволит снять напряжённость в вопросах незаконного использования электроэнергии", — приводит ТАСС цитату из письма Катырина.

Он также считает необходимым определить в России статус криптовалюты, в том числе как платёжного инструмента. При этом российский рубль не должен быть поставлен под сомнение. Можно изучить опыт стран, где криптовалюты не признаны средством расчёта, но оплата ими признаётся бартерной сделкой.

Также Катырин предлагает рассмотреть возможность введения особого статуса для криптовалютных инвесторов по аналогии с квалифицированными на фондовом рынке.

Ранее Лайф сообщал, что правительство утвердило дорожную карту по регулированию криптовалют. Сообщается, что проект может быть доработан с учётом развернувшейся риторики. Документ готовили Минфин, Минэкономразвития, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банк России.

А перед этим Центробанк предложил полностью запретить в России оборот и майнинг криптовалют. По мнению регулятора, такие цифровые валюты ставят под угрозу энергообеспечение жилых домов, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки России. В свою очередь, Минфин вместо запрета криптовалют в России предложил новые варианты их регулирования. Ведомство выступило с идеей проводить все операции с цифровыми валютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Там считают, что так можно избежать теневого и мошеннического использования цифровых денег.