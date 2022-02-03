Сахалинец откопал из сугроба чужую машину и забрал её себе
На автомобиль 61-летний житель областного центра обратил внимание ещё до циклона. Он планировал использовать его в качестве "автодонора".
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Житель Южно-Сахалинска увёз чужую машину, откопав её из сугроба сразу после мощного циклона, который недавно обрушился на остров. Пропажу владелец обнаружил не сразу, но правоохранители уже нашли подозреваемого и взяли с него подписку о невыезде.
Как пишет astv.ru, ссылаясь на УМВД России по Сахалинской области, 24 января в отдел полиции поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что оставил автомобиль возле торгового центра по улице Сахалинской, но в период с 22 по 24 января его похитили. В салоне находились запасные части от другого транспортного средства (стойки, привод, рулевая рейка, тяги, тормозные диски).
Оказалось, машину похитил 61-летний житель областного центра. На автомобиль он положил глаз ещё до непогоды, но рискнул забрать его только после обильных снегопадов. В середине января он воспользовался услугами автокрана и перевёз иномарку к себе. Автомобиль уже вернули собственнику. Похититель признался, что хотел использовать его в качестве донора. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
А ранее Лайф писал, что в Приморье пьяный мужчина попытался угнать автомобиль, но случайно сжёг его. Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения. Неумелым угонщиком оказался житель Забайкальского края. Он недавно вышел из тюрьмы, где сидел за особо тяжкие преступления.
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