Сахалинец откопал из сугроба чужую машину и забрал её себе

Житель Южно-Сахалинска увёз чужую машину, откопав её из сугроба сразу после мощного циклона, который недавно обрушился на остров. Пропажу владелец обнаружил не сразу, но правоохранители уже нашли подозреваемого и взяли с него подписку о невыезде.

Как пишет astv.ru, ссылаясь на УМВД России по Сахалинской области, 24 января в отдел полиции поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что оставил автомобиль возле торгового центра по улице Сахалинской, но в период с 22 по 24 января его похитили. В салоне находились запасные части от другого транспортного средства (стойки, привод, рулевая рейка, тяги, тормозные диски).

Оказалось, машину похитил 61-летний житель областного центра. На автомобиль он положил глаз ещё до непогоды, но рискнул забрать его только после обильных снегопадов. В середине января он воспользовался услугами автокрана и перевёз иномарку к себе. Автомобиль уже вернули собственнику. Похититель признался, что хотел использовать его в качестве донора. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.