Олимпиада в Пекине стала рекордной по доле спортсменок

Зимняя Олимпиада в Пекине стала уникальной ещё до открытия — впервые в истории доля спортсменок в общем количестве атлетов-участников на таких соревнованиях достигла 45%. Об этом сообщили в оргкомитете Игр.

"Всего въехало 2877 атлетов. Из них 45% являются женщинами. Это рекордная цифра в истории зимних Олимпийских игр", — сказал вице-президент оргкомитета Ян Шуань на сессии Международного олимпийского комитета.

Он добавил, что это отражение повестки, цель которой — повышать гендерное равенство в олимпийском движении.