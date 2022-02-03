Олимпиада в Пекине стала рекордной по доле спортсменок
В МОК заявили, что это большое достижение на пути к гендерному равенству в мировом олимпийском движении.
© ТАСС / Владимир Гердо
Зимняя Олимпиада в Пекине стала уникальной ещё до открытия — впервые в истории доля спортсменок в общем количестве атлетов-участников на таких соревнованиях достигла 45%. Об этом сообщили в оргкомитете Игр.
"Всего въехало 2877 атлетов. Из них 45% являются женщинами. Это рекордная цифра в истории зимних Олимпийских игр", — сказал вице-президент оргкомитета Ян Шуань на сессии Международного олимпийского комитета.
Он добавил, что это отражение повестки, цель которой — повышать гендерное равенство в олимпийском движении.
Лайф рассказывал, что глава МОК, в свою очередь, заявил о победе над "призраками бойкота" перед Олимпиадой. Томас Бах отметил, что спортсменам приходилось жить с неопределённостью, но сейчас они могут быть спокойны, что выступят на Играх.
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