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Олимпиада в Пекине стала рекордной по доле спортсменок

В МОК заявили, что это большое достижение на пути к гендерному равенству в мировом олимпийском движении.

3 февраля, 04:38
<p>© ТАСС / Владимир Гердо</p>

© ТАСС / Владимир Гердо

Зимняя Олимпиада в Пекине стала уникальной ещё до открытия — впервые в истории доля спортсменок в общем количестве атлетов-участников на таких соревнованиях достигла 45%. Об этом сообщили в оргкомитете Игр.

"Всего въехало 2877 атлетов. Из них 45% являются женщинами. Это рекордная цифра в истории зимних Олимпийских игр", — сказал вице-президент оргкомитета Ян Шуань на сессии Международного олимпийского комитета.

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Он добавил, что это отражение повестки, цель которой — повышать гендерное равенство в олимпийском движении.

Лайф рассказывал, что глава МОК, в свою очередь, заявил о победе над "призраками бойкота" перед Олимпиадой. Томас Бах отметил, что спортсменам приходилось жить с неопределённостью, но сейчас они могут быть спокойны, что выступят на Играх.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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