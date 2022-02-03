Житель Татарстана убил двух собутыльников и лёг спать рядом с телами
Перед смертью один из раненых успел позвонить родным, те вызвали полицию. В итоге правоохранители стали свидетелями мирного и крепкого сна убийцы рядом со своими жертвами.
Шестидесятилетний житель Татарстана убил двоих собутыльников и завалился спать рядом с ними. Это случилось в посёлке Луч, что в Чистопольском районе, рассказали в региональном Следственном управлении СК РФ.
"Днём 1 февраля 2022 года в одном из частных домов в посёлке Луч Чистопольского района обнаружены тела 36-летнего хозяина и его 60-летнего гостя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений грудной клетки и шеи", — говорится в сообщении ведомства.
Перед смертью один из раненых успел позвонить родным, те вызвали полицию. Так стражи порядка и стали свидетелями мирного и крепкого сна убийцы рядом с жертвами. Отмечается, что "преступление совершено на почве внезапно возникшей ссоры после совместного распития спиртных напитков". Следователи планируют ходатайствовать перед судом, чтобы заключить убийцу под стражу. Фигуранту дела грозит до 20 лет колонии.
Ранее Лайф писал, что житель Белгородской области убил сожительницу и её сестру. По данным следствия, у пары регулярно происходили ссоры, о которых женщина рассказывала родственнице. Та уговаривала её расстаться с агрессивным сожителем.
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