Житель Татарстана убил двух собутыльников и лёг спать рядом с телами

Шестидесятилетний житель Татарстана убил двоих собутыльников и завалился спать рядом с ними. Это случилось в посёлке Луч, что в Чистопольском районе, рассказали в региональном Следственном управлении СК РФ.

"Днём 1 февраля 2022 года в одном из частных домов в посёлке Луч Чистопольского района обнаружены тела 36-летнего хозяина и его 60-летнего гостя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений грудной клетки и шеи", — говорится в сообщении ведомства.

Перед смертью один из раненых успел позвонить родным, те вызвали полицию. Так стражи порядка и стали свидетелями мирного и крепкого сна убийцы рядом с жертвами. Отмечается, что "преступление совершено на почве внезапно возникшей ссоры после совместного распития спиртных напитков". Следователи планируют ходатайствовать перед судом, чтобы заключить убийцу под стражу. Фигуранту дела грозит до 20 лет колонии.