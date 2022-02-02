Пенсию проиндексируют, но не всем: Для кого выплаты будут снижены С 1 февраля пенсия для неработающих пенсионеров будет проиндексирована выше уровня инфляции — на 8,6%. Однако есть несколько групп пенсионеров, у которых пенсии могут снизиться. Кто это? 1 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

Пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 8,6%. Это предусмотрено законом, подписанным президентом Владимиром Путиным. Индексация коснётся 30,8 миллиона получателей страховых пенсий по всей стране. Однако у некоторых категорий пенсия может быть даже снижена.

Потеря кормильца

Когда подростки, получающие пенсию по потере кормильца, достигают совершеннолетия, они перестают получать выплаты из бюджета. Исключение — если они поступили на дневное отделение высшего учебного заведения. В этом случае пенсию им снова назначат, но её размер изменится. Согласно закону, эти выплаты не продлеваются, а назначаются заново и, соответственно, пересчитываются на дату поступления в вуз. Как правило, общая сумма будет меньше, чем ранее, из-за нынешней пенсионной формулы. Дело в том, что общая сумма выплат зависит от так называемого установленного периода выплаты ("период Т"). Если десять лет назад он равнялся 192 месяцам, то сейчас 228. Поэтому и сумма будет меньше.

Кроме того, пенсию по потере кормильца нередко получают пенсионеры, пережившие своего супруга. Если его пенсия была выше, то можно подать заявление в ПФР и получать как бы за умершего спутника жизни. Многие даже уверены, что это "переход на пенсию супруга после его смерти", однако по закону это не так. Да, фактически эти выплаты рассчитывают исходя из пенсии умершего, однако право на неё имеют все возможные иждивенцы.

— Нередки случаи, когда, например, выясняется, что на эту пенсию претендует, к примеру, несовершеннолетний ребёнок от первого брака, — отмечает Артём Николаев из "Николаев, Рубин и партнёры". — И, соответственно, все эти деньги будут разделены на двух человек. Причём если в дальнейшем ребёнок начнёт получать иную пенсию (например, по инвалидности), то пересчитывать никто ничего не будет.

Инвалид-пенсионер

Если гражданин получал пенсию по инвалидности и достиг пенсионного возраста, ПФР автоматически его переведёт на пенсию по старости. Если за годы инвалидности он не мог накопить достаточного количества баллов, то эта пенсия будет значительно ниже. Исключение — случаи, когда выплаты по инвалидности он получал долгое время.

— Согласно пункту 24 статьи 15 закона № 400-ФЗ, если на дату достижения пенсионного возраста гражданину платили пенсию по инвалидности 10 лет и более, то пенсию в меньшем размере устанавливать нельзя, — говорит пенсионный юрист Мария Дементьева. — Если же он получил инвалидность уже в преклонном возрасте, то всё будет зависеть от суммы уплаченных его работодателем страховых взносов, то есть накопленных баллов.

Уехавшие и "понаехавшие"

Проживая в районах Крайнего Севера или на приравненных к нему территориях, пенсионеры получают дополнительную надбавку к своей пенсии. Но многие мечтают хотя бы на заслуженном отдыхе переехать в более теплые регионы. Но если у такого гражданина нет полного северного стажа (15 лет работы в районах Крайнего Севера), то переехав, он теряет право на повышенную фиксированную выплату к пенсии (сейчас надбавка составляет 3200 рублей). Кроме того, при переезде пенсионер теряет и региональный “северный” коэффициент - в зависимости от региона переезда, потери могут составить еще от 2 до 5 тысяч рублей.

— Уже состоялось немалое количество судов, когда возмущённые пенсионеры пытались доказать, что при переезде пенсия должна оставаться неизменной, — констатирует Николаев. — Однако суды категоричны: по новому месту жительства ПФР обязан пересчитать сумму, и уже без учёта "северных" льгот. Единственный способ сохранить прежние выплаты — не регистрироваться по новому месту пребывания.

Кроме того, пенсия может быть снижена и тем пенсионерам, которые отправились на ПМЖ в другую страну. Например, если гражданин получает пенсию ниже регионального прожиточного минимума, то ему полагается социальная доплата. Но если пенсионер получает любое основание для постоянного проживания в другой стране, то эту доплату ему выплачивать перестают.

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