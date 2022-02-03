В США заявили, что Конгресс близок к согласованию превентивных санкций против РФ

"Мы очень близки к достижению соглашения между председателем и старшим республиканцем в Комитете по международным отношениям по законопроекту, который бы затрагивал превентивные санкции — такие, которые мы могли бы ввести в ответ на то, что мы уже видели со стороны России с точки зрения их агрессивного поведения", — сказала она, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.