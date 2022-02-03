В США заявили, что Конгресс близок к согласованию превентивных санкций против РФ
Там также напомнили о проекте "матери всех санкций", который разрабатывается на случай, если ситуация вокруг Украины усугубится.
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Представители международного комитета Сената США достаточно близки к согласованию законопроекта о превентивных санкциях в отношении России. Об этом заявила сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин.
"Мы очень близки к достижению соглашения между председателем и старшим республиканцем в Комитете по международным отношениям по законопроекту, который бы затрагивал превентивные санкции — такие, которые мы могли бы ввести в ответ на то, что мы уже видели со стороны России с точки зрения их агрессивного поведения", — сказала она, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Вместе с тем помимо превентивных санкций комитет Сената работает ещё над одним проектом антироссийских рестрикций, который, как предполагается, будет направлен на основные сектора экономики РФ и руководство страны. Проект получил название "мать всех санкций" и разрабатывается на случай, если ситуация с Украиной ухудшится, отметила Шахин.
Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис предупредил, что массивный пакет санкций, который готовят в отношении России европейские страны, может впоследствии отразиться на всей экономике Евросоюза.
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