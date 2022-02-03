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В трёх районах Кубани ввели режим ЧС из-за подъёма уровня воды в реке

В наиболее пострадавшем Славянском районе на вечер 2 февраля подтопило 735 дворов, в 279 домов зашла вода.

3 февраля, 07:14

© Pixabay

Режим чрезвычайной ситуации ввели уже в трёх районах Краснодарского края — в Славянском, Северском и Красноармейском. Там в результате паводка остаются подтопленными сотни дворов, сообщает оперштаб региона.

"В Славянском, Северском и Красноармейском районах введён режим ЧС из-за подтоплений", — говорится в сообщении.

Уточняется, что уровень воды в реке Убинка достиг неблагоприятных отметок, подъём продолжается. В станицах Северского района остаются подтопленными 87 придворовых территорий, в посёлке Ильский в два дома заходила вода. В наиболее пострадавшем Славянском районе на вечер 2 февраля подтопило 735 дворов, в 279 домов зашла вода.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что циклон принесёт непогоду в ряд регионов России с 30 января. В частности, в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки и подъём уровня рек до неблагоприятных отметок. Как заметил метеоролог, это самый тревожный регион.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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