Иллюзионист Андрей Сафронов ответил на сообщения о своей госпитализации

Иллюзиониста Андрея Сафронова доставили в больницу из-за тяжёлых последствий коронавируса, сообщил 5-tv.ru со ссылкой на информированный источник.

По его словам, иллюзиониста госпитализировали из-за жалоб на раздражительность, слабость, тревогу, периодический сбой работы сердца и плохой сон. Однако сам артист эту информацию не подтвердил.