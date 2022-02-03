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Иллюзионист Андрей Сафронов ответил на сообщения о своей госпитализации

По данным СМИ, артист жалуется на нарушение сердечного ритма, плохой сон и слабость.

3 февраля, 07:36
<p>Иллюзионист Андрей Сафронов. Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/Bjg_sh1HGTf/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / andreysafronov_official</a></p>

Иллюзионист Андрей Сафронов. Фото © Instagram / andreysafronov_official

Иллюзиониста Андрея Сафронова доставили в больницу из-за тяжёлых последствий коронавируса, сообщил 5-tv.ru со ссылкой на информированный источник.

По его словам, иллюзиониста госпитализировали из-за жалоб на раздражительность, слабость, тревогу, периодический сбой работы сердца и плохой сон. Однако сам артист эту информацию не подтвердил.

"Я себя хорошо чувствую, сплю, отдыхаю. Нахожусь дома", — сказал Сафронов РИА "Новости".

А ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что её выписали из больницы.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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