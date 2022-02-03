Проценко объяснил, в каких случаях при "омикроне" необходимо обращаться за медпомощью

Если кто-то из близких родственников заразился омикрон-штаммом коронавируса, в первую очередь, если позволяют условия, необходимо изолировать его в отдельную комнату, а также соблюдать стандартные эпидемиологические меры. Об этом рассказал главврач ковидного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко.

"Противоэпидемические рекомендации — они принципиально не изменились. Если позволяют условия, лучше изолироваться в отдельную комнату, проветривать её, пользоваться отдельной посудой, носить маску", — рассказал он в беседе с kp.ru .

Проценко также объяснил, в каком случае лучше обратиться за медицинской помощью. По его словам, звонить в скорую нужно, если высокая температура держится более трёх дней. В среднем же этот симптом продолжается около полутора суток. Кроме того, серьёзным поводом для обращения за медицинской помощью является лихорадка и одышка. При лёгком же течении ковида необходимости в оперативном вмешательстве нет, добавил Проценко.