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Проценко объяснил, в каких случаях при "омикроне" необходимо обращаться за медпомощью

По словам специалиста, при лёгком течении коронавируса оперативное вмешательство чаще всего не требуется.

3 февраля, 07:43

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко © ТАСС / Михаил Воскресенский

Если кто-то из близких родственников заразился омикрон-штаммом коронавируса, в первую очередь, если позволяют условия, необходимо изолировать его в отдельную комнату, а также соблюдать стандартные эпидемиологические меры. Об этом рассказал главврач ковидного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко.

"Противоэпидемические рекомендации — они принципиально не изменились. Если позволяют условия, лучше изолироваться в отдельную комнату, проветривать её, пользоваться отдельной посудой, носить маску", — рассказал он в беседе с kp.ru.

Проценко также объяснил, в каком случае лучше обратиться за медицинской помощью. По его словам, звонить в скорую нужно, если высокая температура держится более трёх дней. В среднем же этот симптом продолжается около полутора суток. Кроме того, серьёзным поводом для обращения за медицинской помощью является лихорадка и одышка. При лёгком же течении ковида необходимости в оперативном вмешательстве нет, добавил Проценко.

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Ранее главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко перечислила Лайфу основные симптомы омикрон-штамма.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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