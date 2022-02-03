Проценко шуткой оценил "сенсационный" метод лечения ковида парами водки

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке, председатель Комиссии Генсовета "Единой России" по здравоохранению Денис Проценко пошутил, что лечить коронавирусную инфекцию можно и парами водки, однако уточнил, что данный способ крайне неэффективен.

"Доказательной базы такого метода нет. Наверное, он широко популярен среди тех, кто любит не только пары. Но медицинской подоплёки тут нет", — предупредил Денис Проценко в беседе с kp.ru.