Проценко шуткой оценил "сенсационный" метод лечения ковида парами водки
Дело в том, что ранее в Сети стал популярен ролик про данный способ выздоровления, но многие специалисты назвали его неэффективным.
Медицинские работники. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Главный врач больницы № 40 в Коммунарке, председатель Комиссии Генсовета "Единой России" по здравоохранению Денис Проценко пошутил, что лечить коронавирусную инфекцию можно и парами водки, однако уточнил, что данный способ крайне неэффективен.
"Доказательной базы такого метода нет. Наверное, он широко популярен среди тех, кто любит не только пары. Но медицинской подоплёки тут нет", — предупредил Денис Проценко в беседе с kp.ru.
Напомним, ещё в 2020 году стало популярным видео про "сенсационный" способ лечения ковида. На ролике якобы врач русского происхождения, работающий в Италии, Александр Колосов излечил коронавирус, вдыхая пары спирта сутками. Однако позже многие медики захейтили такой неэффективный метод лечения. А ранее академик РАН Колесников высказался в пользу такого метода и рассказал, как бороться с "омикроном" при помощи водки.
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